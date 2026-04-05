Resgate do aviador é "muito importante para a comunicação MAGA de Trump, para esta ideia da pátria que não deixa ninguém para trás"
João Ferreira Dias
Comentador da CNN Portugal. Investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Diretor do European Observatory on Illiberalism and Culture Wars. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, na polarização e nos impactos nos direitos fundamentais. Analisa, ainda, questões de geopolítica contemporânea
Ontem às 15:31

João Ferreira Dias, comentador da CNN Portugal, afirma que os EUA conseguiram ganhar uma "vantagem" ao "roubar o potencial negocial" do Irão, mas o regime não saiu necessariamente a perder depois do alegado resgate do soldado americano: "O Irão aproveitou isto para recompensar o povo e dizer: 'Vão caçar o inimigo, que serão homenageados'."

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