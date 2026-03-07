"Rendição incondicional para Trump é quando ele considerar que o Irão deixa de ser uma ameaça. Pode ser amanhã ou daqui a um ano"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 39 min

O major-general Agostinho Costa, especialista militar da CNN Portugal, analisa os últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente, com destaque para a posição norte-americana.

Comentadores

09:02
opinião
Agostinho Costa

"Rendição incondicional para Trump é quando ele considerar que o Irão deixa de ser uma ameaça. Pode ser amanhã ou daqui a um ano"

Há 39 min
05:56
opinião
Rafael Martins

"Israel continua a dar muito que fazer às antiaéreas do Kuwait, do Bahrein e do Catar"

Há 39 min
02:53
opinião
Miguel Baumgartner

"A ideia de que podemos ter no Irão uma nova Venezuela é de quem não conhece a realidade do terreno"

Há 40 min
02:02

"Esta guerra não começou há sete dias e não vai acabar em breve. O Irão não é Gaza"

Há 40 min
03:25

"Se o objetivo for uma mudança de regime, não há registo na história de uma mudança apenas com ataques aéreos"

Há 41 min
05:57
opinião
João Marques de Almeida

"O sistema das Nações Unidas reduziu o Direito Internacional aos interesses das grandes potências"

Há 42 min
Mais Comentadores

Mais Vistos

01:07

Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?

5 mar, 22:25
00:31

Como os EUA abateram um navio que transportava vários drones do Irão

Ontem às 08:39
05:15

Irão avisa a Europa: "Se continuarem em silêncio, mais tarde ou mais cedo todos os países europeus vão pagar um preço"

5 mar, 15:42
14:37
opinião
Agostinho Costa

"Ataques feitos pelo Irão têm sido cirúrgicos. E isso deve-se à muita informação que estão a receber dos russos e dos chineses"

Ontem às 13:36
00:17

F-35 contra Yak-130: as imagens do combate aéreo que terminou com um caça abatido

5 mar, 11:55
28:21

"Não tenho computador. Também não tenho telemóvel nem carro": entrevista a Lobo Antunes

5 mar, 11:00
00:43

O momento do salvamento dos marinheiros iranianos que foram atingidos por um torpedo disparado por um submarino

Ontem às 08:38
15:21

Rangel é "o único ser no planeta" que viu as aeronaves americanas nas Lajes e "pensou que seria para um passeio no Médio Oriente"

5 mar, 22:25
04:10
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"

28 fev, 12:37
00:37

Violentas explosões: o momento do grande ataque ao bunker do complexo de Ali Khamenei

Ontem às 13:35
00:41

"É a primeira vez no mundo que um caça tripulado é abatido por uma aeronave F-35"

4 mar, 12:07
02:21

Ricardo Sá Pinto: «Já previa que isto acontecesse»

4 mar, 13:08