Rejeição da UGT da nova proposta da revisão laboral "não é um bom sinal": "O apoio deste sindicato é muito importante"

Há 1h e 48min

Depois de nove meses, o Governo mantém "a porta aberta para completar a negociação" sobre a proposta da revisão do pacote laboral, depois de a UGT rejeitar a última proposta. Com António José Seguro na presidência e o 1.º de Maio a aproximar-se, a pressão sob o governo deverá aumentar, diz João Marcelino. Por isso, segundo o comentador da CNN Portugal, "o apoio da UGT é muito importante"