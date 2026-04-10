Rejeição da UGT da nova proposta da revisão laboral "não é um bom sinal": "O apoio deste sindicato é muito importante"

Há 1h e 48min

Depois de nove meses, o Governo mantém "a porta aberta para completar a negociação" sobre a proposta da revisão do pacote laboral, depois de a UGT rejeitar a última proposta. Com António José Seguro na presidência e o 1.º de Maio a aproximar-se, a pressão sob o governo deverá aumentar, diz João Marcelino. Por isso, segundo o comentador da CNN Portugal, "o apoio da UGT é muito importante"

Partidos

02:05

Rejeição da UGT da nova proposta da revisão laboral "não é um bom sinal": "O apoio deste sindicato é muito importante"

Há 1h e 48min

O líder do Chega "aceita o desafio": André Ventura diz sim ao debate com Pacheco Pereira baseado em factos e documentos

Ontem às 22:54

Francisco Assis anuncia que não continua no Secretariado Nacional do PS

Ontem às 15:26

Paulo Raimundo não acredita que UGT aprove alterações à lei laboral

Ontem às 09:58

Miguel Guimarães diz que parte do aumento de partos em ambulância se deve a atrasos no pedido de socorro

8 abr, 18:58

PSD indica Beleza, Moedas e Pedro Duarte para Conselho de Estado em lista conjunta com Chega

7 abr, 16:40
Mais Partidos

Mais Vistos

04:14

Uma pessoa com esta doença pode infetar "cerca de 90% de quem está à sua volta"

Ontem às 10:18
04:36
opinião
Ricardo Monteiro

"Donald Trump conseguiu transformar a maior potência militar do mundo num tigre de papel"

8 abr, 17:58
00:51

Cheio de estilo: o momento diferente entre o Papa e uma bola de basquetebol

Ontem às 20:47
06:30

O que se passou nas Lajes nas últimas noites "não augura nada de bom" para a guerra Irão-EUA

Há 1h e 47min
02:37
opinião
Miguel Sousa Tavares

"Não é sensato que se vá gastar em Defesa 25% das despesas sociais"

Ontem às 22:03
15:46
opinião
Jorge Saramago

EUA "têm capacidade militar para abrir, sozinhos, o Estreito de Ormuz à força"

Hoje às 13:01
03:32
opinião
Manuel Serrano

"Não teriam de ter morrido 300 pessoas ou mais para vir à mesa de negociações"

Ontem às 19:44
07:00
opinião
Francisco Pereira Coutinho

O que os EUA acabam de reconhecer "é péssimo para a comunidade internacional" e o que o Irão exigiu "é humilhante"

8 abr, 10:38
02:14

"Temos um presidente terrível e louco": há americanos a pedir a saída de Trump da presidência

Ontem às 14:34
04:52

Melania Trump "decidiu falar agora sobre o caso Epstein porque alguma coisa se saberá nos próximos dias. Quis antecipar-se"

Hoje às 13:01
13:15
opinião
Jorge Silva Carvalho

"Não tiro de cima da mesa uma solução tipo Venezuela" para o Irão

Ontem às 23:59
20:10

"Atenção que a Europa é muito dependente do diesel": Costa Silva alerta que "acabámos rapidamente com muitas refinarias"

Ontem às 23:24