Reino Unido detona bomba da Segunda Guerra Mundial lançada pelas forças alemãs
Há 33 min
Uma bomba da Segunda Guerra Mundial foi detonada esta sexta-feira na cidade costeira de Plymouth, no sul de Inglaterra, depois de uma operação de segurança que obrigou à evacuação de mais de 1200 habitações e três escolas.
O engenho explosivo, com cerca de 250 quilos, tinha sido lançado pelas forças alemãs durante o conflito que terminou em 1945. A detonação controlada foi realizada pelo Exército e pela Marinha Real britânica, num processo acompanhado com fortes medidas de precaução.