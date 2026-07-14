Reinício das hostilidades entre EUA e Irão "parece a repetição de um mau filme"

Há 1h e 23min

O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes diz que a sensação de quem assiste ao conflito no Médio Oriente de fora é de que "estamos num loop", onde "as duas partes, ao mesmo tempo que parecem querer uma solução, parecem querer prolongar o problema". "Isto é o regresso àquilo que tínhamos antes do memorando", acrescenta.