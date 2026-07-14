Reinício das hostilidades entre EUA e Irão "parece a repetição de um mau filme"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 23min
O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes diz que a sensação de quem assiste ao conflito no Médio Oriente de fora é de que "estamos num loop", onde "as duas partes, ao mesmo tempo que parecem querer uma solução, parecem querer prolongar o problema". "Isto é o regresso àquilo que tínhamos antes do memorando", acrescenta.