Reforma laboral proposta pelo Governo "já só pode ver a luz do dia se for completamente desfigurada"
Pedro Santos Guerreiro
Diretor executivo CNN Portugal
Há 2h e 3min

Pedro Santos Guerreiro, diretor-executivo da CNN Portugal, considera que a reforma laboral proposta pelo Governo “é uma letra viva de uma reforma morta”, tendo em conta a falta de consenso na matéria entre o Governo, as confederações empresariais e a UGT. Neste cenário, acrescenta, “o Governo fica numa posição má” e a ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, fica “de pasta vazia”.

