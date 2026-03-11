Reforma laboral proposta pelo Governo "já só pode ver a luz do dia se for completamente desfigurada"
Diretor executivo CNN Portugal
Há 2h e 3min
Pedro Santos Guerreiro, diretor-executivo da CNN Portugal, considera que a reforma laboral proposta pelo Governo “é uma letra viva de uma reforma morta”, tendo em conta a falta de consenso na matéria entre o Governo, as confederações empresariais e a UGT. Neste cenário, acrescenta, “o Governo fica numa posição má” e a ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, fica “de pasta vazia”.