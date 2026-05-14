Reforma laboral aprovada com "mais de 50 alterações" dos parceiros sociais - 12 são responsabilidade da UGT

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A ministra do Trabalho, Maria do Rosário Ramalho, falou esta quinta-feira aos jornalistas, justificando a reforma laboral que o Governo pretende levar a cabo. Rosário Ramalho sublinhou que as alterações ao Código do Trabalho visam "flexibilizar" o trabalho "para aumentar a competitividade, a produtividade e os salários, reforçar direitos dos trabalhadores e dinamizar a contratação coletiva".