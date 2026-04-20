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Refinaria em chamas: as imagens de um grande ataque da Ucrânia a uma das pérolas da Rússia no Mar Negro

Há 2h e 51min

Um grande ataque da Ucrânia atingiu o porto russo de Tuapse, no Mar Negro, provocando um grande incêndio que matou pelo menos uma pessoa.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra chamas na refinaria local, uma das mais importantes da Rússia, a maior do Mar Negro, onde funciona como uma espécie de pérola para a exportação de petróleo, um dos grandes motores da máquina de guerra de Vladimir Putin.

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