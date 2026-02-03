Recuperação da região Centro vai demorar "alguns anos"

Há 1h e 20min

O primeiro-ministro está de volta às zonas afetadas pelo mau tempo, no caso Pombal, e desta feita acompanhado pelo responsável da missão de reconstrução da região Centro, o ex-autarca do Fundão Paulo Fernandes.

Aos jornalistas, Luís Montenegro assumiu que se trata de uma missão para "os próximos anos": "Precisamos de alguém no terreno. Não temos uma data final para a tarefa [de Paulo Fernandes], mas provavelmente serão alguns anos até podermos terminar este trabalho."