Raro: as imagens de um hipopótamo-pigmeu que nasceu num zoo europeu

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O jardim zoológico de Berlim divulgou um vídeo que mostra o nascimento de uma fêmea de hipopótamo-pigmeu, num parto considerado raro, segundo informações do zoo.

A cria, filho de Debbie e Tobi, pesava 5,9 quilos ao nascer e atingiu os 7,1 kg a 12 de maio, três dias depois.

Os hipopótamos-pigmeu são animais solitários e Debbie vai criar a cria sozinha, informou o zoo em comunicado.

A cria, ainda sem nome, permanece próxima da mãe, acrescentou o zoo.