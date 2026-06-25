Rangel admite "algumas más notícias" nas próximas horas e anuncia missão de emergência com 53 operacionais portugueses

Há 1h e 31min

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, confirmou esta quinta-feira, em entrevista à CNN Portugal, que há cinco portugueses desaparecidos na sequência dos fortes sismos que atingiram a Venezuela: uma família de quatro pessoas na região de La Guaira e uma mulher na zona de Caracas. O governante admitiu que Portugal poderá receber "algumas más notícias" nas próximas horas e anunciou o envio de uma missão de emergência com 53 operacionais para apoiar as operações de busca e salvamento