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Rangel admite "algumas más notícias" nas próximas horas e anuncia missão de emergência com 53 operacionais portugueses

Há 1h e 31min

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, confirmou esta quinta-feira, em entrevista à CNN Portugal, que há cinco portugueses desaparecidos na sequência dos fortes sismos que atingiram a Venezuela: uma família de quatro pessoas na região de La Guaira e uma mulher na zona de Caracas. O governante admitiu que Portugal poderá receber "algumas más notícias" nas próximas horas e anunciou o envio de uma missão de emergência com 53 operacionais para apoiar as operações de busca e salvamento

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