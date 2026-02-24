"Quero uma resposta muito concreta sobre o que os parceiros estarão dispostos a fazer se Putin voltar": Zelensky em entrevista exclusiva à CNN

Há 1h e 2min

Numa altura em que se completam quatro anos desde a invasão russa à Ucrânia, Volodymyr Zelensky teme uma nova agressão do Kremlin. O líder ucraniano volta a sublinhar a importância das garantias de segurança num eventual acordo para o fim da guerra e pede que Donald Trump "continue do lado" de Kiev. Uma entrevista exclusiva à jornalista Clarissa Ward, da CNN internacional