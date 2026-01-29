"Quem vive em zonas historicamente inundáveis deve alterar os seus comportamentos e prever que as águas vão subir"
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.
O comandante Paulo Santos antecipa a evolução das condições meteorológicas nos próximos dias, que deverão ser marcados por mais chuva e várias cheias.