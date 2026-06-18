MUNDIAL 2026

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    Ficha de jogo
  • Grupo A
  • República Checa
  • África do Sul
  • 18 jun 17:00
Mais sobre o Mundial 2026

"Quem sai efetivamente reforçado deste conflito é o Irão"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 57 min

Agostinho Costa considera que o memorando entre os EUA e o Irão mostra uma mudança na posição de Donald Trump. Na opinião do especialista em assuntos de segurança, depois de meses de confronto e tensão na região, é o Irão quem acaba por sair numa posição mais forte.

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