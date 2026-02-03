"Quem presta socorro não pode ficar desde o momento zero sem comunicações"

Há 41 min

Marco Serronha, especialista militar da CNN Portugal, analisa o papel dos militares no terreno após a destruição causada pela depressão Kristin, apontando que neste momento, mais de uma semana depois, ainda há aldeias que não têm comunicações e que, nesse sentido, tem sido o Exército e a Cruz Vermelha a levarem o sistema Starlink aos mais isolados.

"As organizações que prestam socorro não podem ficar desde o momento zero sem comunicações, têm de ter autonomia, têm de ter capacidades e a única que sobrevive nisto é o satélite, não há outra alternativa", aponta Marco Serronha.