"Quem presta socorro não pode ficar desde o momento zero sem comunicações"
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 41 min
Marco Serronha, especialista militar da CNN Portugal, analisa o papel dos militares no terreno após a destruição causada pela depressão Kristin, apontando que neste momento, mais de uma semana depois, ainda há aldeias que não têm comunicações e que, nesse sentido, tem sido o Exército e a Cruz Vermelha a levarem o sistema Starlink aos mais isolados.
"As organizações que prestam socorro não podem ficar desde o momento zero sem comunicações, têm de ter autonomia, têm de ter capacidades e a única que sobrevive nisto é o satélite, não há outra alternativa", aponta Marco Serronha.