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"Quem perde a guerra não impõe condições, mas vemos Trump a fazê-lo quando nenhum objetivo foi atingido nos primeiros 40 dias"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 1h e 7min

O major-general Agostinho Costa analisa os mais recentes desenvolvimentos da guerra dos EUA contra o Irão

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"Quem perde a guerra não impõe condições, mas vemos Trump a fazê-lo quando nenhum objetivo foi atingido nos primeiros 40 dias"

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