Quem não cumpriu com o cessar-fogo energético "foi a Ucrânia em março de 2024, quando Zelensky disse arrogantemente que ia pôr Moscovo às escuras"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 44 min

O major-general Agostinho Costa analisa as atuais negociações entre Washington, Moscovo e Kiev, numa altura em que várias regiões ucranianas encontram-se às escuras por causa de ataques contra infraestruturas energéticas.

Comentadores

10:17
opinião
João Marques de Almeida

"Percebo perfeitamente que pessoas de direita votem em António José Seguro, mas eu não voto"

Há 25 min
03:27
opinião
Diana Soller

"Criou-se em Washington a narrativa de que, se os EUA precisarem, a NATO não vem em seu auxílio. Isso não tem fundamento"

Há 26 min
05:34
opinião
Sérgio Sousa Pinto

"Se Marques Mendes ou Cotrim tivessem passado à segunda volta, eu apoiaria-os contra Ventura com toda a convicção", garante Sousa Pinto

Há 43 min
07:31
opinião
Agostinho Costa

Quem não cumpriu com o cessar-fogo energético "foi a Ucrânia em março de 2024, quando Zelensky disse arrogantemente que ia pôr Moscovo às escuras"

Há 44 min
03:30

"Há uma tentativa de Trump de desmantelar por completo a ordem liberal que se foi consolidando e as instituições que todos conhecemos"

Há 44 min
03:36
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Declarações de Trump sobre a NATO "são tristes" e "dolorosas". "Enxovalhou a memória" de muitos militares

Há 45 min
Mais Comentadores

Mais Vistos

03:23

Manto branco: neve como há muito não se via em Portugal

Ontem às 11:51
03:30

"O dia mais difícil é sábado". Está mau tempo, mas vai ficar pior

Ontem às 11:00
01:48

Granizo em Lisboa: o mau tempo chegou em força

Ontem às 11:50
02:59

A neve cai com uma força "extraordinária" na Serra da Estrela (e até há máquinas autónomas de limpeza em ação)

Ontem às 12:37
02:15
opinião
Agostinho Costa

"Zelensky chegou [a Davos] e tratou mal toda a gente"

22 jan, 23:00
01:35

As imagens (perto de Portugal) que mostram a resposta de França a Zelensky

Ontem às 15:18
15:45
opinião
Agostinho Costa

"Mark Rutte não parece europeu": Agostinho Costa diz que "subserviência" do líder da NATO a Trump "roça o escandaloso"

22 jan, 14:44
01:55

Há limpa-neves na estrada. Neve em força em Portugal

Ontem às 10:26
03:48
opinião
Jorge Botelho Moniz

"A Ucrânia está a fazer aquilo que lhe foi encomendado. É bonito? Não, não é bonito"

22 jan, 22:59
05:10
opinião
Miguel Baumgartner

"Discurso de Zelensky foi muito ingrato" e o presidente da Ucrânia "foi extremamente arrogante"

22 jan, 22:42
03:00

Aqui já neva e as escolas abriram, mas não por causa das aulas

Ontem às 09:06
03:33
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Discurso de Zelensky sobre a Europa foi "lastimoso e deplorável"

22 jan, 21:22