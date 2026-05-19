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"Quem estava à espera de Putin à porta do avião era o ministro dos Negócios Estrangeiros da China. Para Trump foi uma quinta secretária da terceira linha do Partido Comunista"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
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O major-general Agostinho Costa analisa as diferenças entre as visitas de Donald Trump e Vladimir Putin à China.

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