Quem é o atirador do jantar de Correspondentes da Casa Branca?

Há 2h e 33min

As autoridades norte-americanas identificaram o suspeito dos disparos no jantar dos correspondentes, em Washington, como Cole Thomas Allen, de 31 anos, natural de Torrance, no estado da Califórnia.

Segundo as informações divulgadas, o homem formou-se em engenharia mecânica em 2017 pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia. Atualmente, trabalhava como professor num centro de explicações em Los Angeles, onde chegou a ser distinguido como “professor do mês” em dezembro de 2024.

De acordo com documentos da Comissão Eleitoral dos Estados Unidos, o suspeito surge identificado como apoiante do Partido Democrata, tendo contribuído com 25 dólares para um comité de ação política ligado à candidatura de Kamala Harris à presidência, em 2024.

As autoridades continuam a investigar as motivações do ataque, reiterando que o suspeito terá atuado sozinho no incidente que levou ao reforço de segurança e retirada de várias figuras da administração norte-americana durante o evento.