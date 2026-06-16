"Quem acha que no domingo ficou fechado um documento percebe muito pouco de negociação e diplomacia"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 50 min

O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes analisa o acordo com o Irão anunciado por Donald Trump: "Ainda não temos o memorando de entendimento, temos um princípio político que levará ao documento final", alerta.