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"Quem acha que no domingo ficou fechado um documento percebe muito pouco de negociação e diplomacia"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 50 min

O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes analisa o acordo com o Irão anunciado por Donald Trump: "Ainda não temos o memorando de entendimento, temos um princípio político que levará ao documento final", alerta.

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