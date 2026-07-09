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Queixas sobre polícias. "Apresentar os dados desta maneira leva à criação de falsas perceções"

Há 34 min

O número de queixas apresentadas à Inspeção-geral da Administração Interna (IGAI) aumentou cerca de 60% em seis anos. Foram mais de 1.700 queixas no ano passado, com os elementos da PSP a serem os mais visados, seguidos dos militares da GNR.

A maior parte das denúncias foi apresentada por cidadãos e está relacionada com a violação de deveres de conduta e ofensas à integridade física. Bruno Pereira, presidente do Sindicato Nacional dos Oficiais da PSP, ajuda a entender estes números.

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