Queixas sobre polícias. "Apresentar os dados desta maneira leva à criação de falsas perceções"

Há 34 min

O número de queixas apresentadas à Inspeção-geral da Administração Interna (IGAI) aumentou cerca de 60% em seis anos. Foram mais de 1.700 queixas no ano passado, com os elementos da PSP a serem os mais visados, seguidos dos militares da GNR.

A maior parte das denúncias foi apresentada por cidadãos e está relacionada com a violação de deveres de conduta e ofensas à integridade física. Bruno Pereira, presidente do Sindicato Nacional dos Oficiais da PSP, ajuda a entender estes números.