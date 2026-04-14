Quatro petroleiros iranianos desafiaram o bloqueio americano e atravessaram o Estreito de Ormuz

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Estados Unidos e Irão voltam à mesa das negociações em Islamabad, no Paquistão, mas com propostas ainda muito distantes. Enquanto Washington exige a suspensão do enriquecimento de urânio por 20 anos, Teerão admite apenas cinco. Em paralelo, cresce a pressão internacional sobre o bloqueio norte-americano, depois de quatro navios associados ao petróleo iraniano - alguns sancionados pelos próprios EUA - terem atravessado o Estreito de Ormuz no primeiro dia das restrições