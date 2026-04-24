"Quanto mais tempo for prolongada a estadia dos israelitas em solo libanês, mais resistência popular haverá às negociações"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 41 min
Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, faz o ponto de situação das negociações para o fim do conflito no Médio Oriente.