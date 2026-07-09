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"Quando os EUA atuam fazem uma de duas coisas: ou ficam em silêncio ou assumem o ataque. É muito rara esta estratégia de dizer que não foram eles"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 38 min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, analisa os últimos desenvolvimentos na guerra entre EUA e Irão.

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