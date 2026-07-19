"Quando os contentores assinam um acordo para o violarem sistematicamente, torna-se difícil que as outas partes ganhem confiança"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Ontem às 22:26
O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes comenta os últimos desenvolvimentos do conflito no Médio Oriente.