"Quando no início da semana se começou a perceber que as condições meteorológicas eram desfavoráveis ao combate aos incêndios tínhamos de tomar uma medida preventiva"
Emanuel Monteiro
Jornalista TVI e TVI24
Há 1h e 42min

António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, considera que têm de existir "medidas de antecipação". "Não podemos continuar, como ainda ontem se fez, a mobilizar bombeiros do Alentejo para um combate de incêndios em Valpaços porque isso representa 7,8,9 horas até à intervenção", defende.

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