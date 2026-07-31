"Quando no início da semana se começou a perceber que as condições meteorológicas eram desfavoráveis ao combate aos incêndios tínhamos de tomar uma medida preventiva"
Jornalista TVI e TVI24
Há 1h e 42min
António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, considera que têm de existir "medidas de antecipação". "Não podemos continuar, como ainda ontem se fez, a mobilizar bombeiros do Alentejo para um combate de incêndios em Valpaços porque isso representa 7,8,9 horas até à intervenção", defende.