Sporting
89'
2 - 1
Nacional

"Quando não temos energia temos um problema grave de segurança"
Paulo Dias
Paulo Dias é especialista internacional em Segurança Pública e investigador académico em Relações Internacionais. Tem vasta experiência na área de investigação criminal, colaborando de perto com as mais variadas autoridades portuguesas, incluindo a Polícia Judiciária.
Há 1h e 16min

O especialista em segurança Paulo Dias sublinha que a falta de eletricidade e comunicações fragiliza a proteção de casas e negócios nas zonas atingidas, apesar de não haver, para já, indicação de um aumento de furtos associado à catástrofe. O comentador alerta para o risco de burlas a idosos em áreas remotas e destaca o reforço do policiamento de proximidade pela PSP e pela GNR.

Comentadores

05:43

"Gostava de conseguir chamar ministra a Maria Lúcia Amaral, mas mostrou que não tem capacidade"

Há 15 min
04:17
opinião
Helena Matos

"O problema não é tanto o que o Governo diz que se pode fazer, mas sim se existe ou não capacidade"

Há 20 min
03:42
opinião
Anabela Neves

"O Governo não consegue agir nos dias em que é preciso agir. Esse é o problema"

Há 26 min
04:11
opinião
Jorge Saramago

"Não se trata de vontade política. A responsabilidade de coordenação pertence à Proteção Civil"

Há 1h e 5min
03:22
opinião
Comandante Luís Martins

"É desmotivador para os nossos bombeiros estar nas nossas unidades à espera de uma autorização"

Há 1h e 9min
07:28
opinião
Paulo Dias

"Quando não temos energia temos um problema grave de segurança"

Há 1h e 16min
Mais Comentadores

Mais Vistos

08:24

Coimbra começa a preparar possível evacuação: barragem da Aguieira está "completamente cheia"

Ontem às 11:25
01:12

Padaria trabalhou 24 horas seguidas apesar dos danos para "tentar acudir a tudo"

Ontem às 08:44
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
47:42

A entrevista a André Ventura na íntegra

30 jan, 22:50
09:36

"Não tenho dinheiro para estar a recuperar isto, senhor!". Relatos de desespero e resiliência após a tempestade

Ontem às 22:19
04:22

"Chegámos aqui e vimos um cenário de guerra". Produção de caracóis com 10 anos destruída em Pombal

Ontem às 19:31
04:14

Vem aí muita chuva e "probabilidade de inundações". "O alerta já devia ter sido laranja"

Hoje às 10:26
01:32

Tracking poll, dia 5. Seguro e Ventura perdem terreno. Quem ganha então?

Ontem às 22:07
05:20

"Eu já não sei a quem pedir ajuda. Eu e o meu marido não temos forças"

Hoje às 11:20
08:29

"Está tudo completamente destruído. Não sei quando vamos voltar a trabalhar"

Hoje às 09:47
06:00
opinião
Jorge Saramago

"Já são demasiados meios para ser apenas pressão política" dos EUA sobre o Irão

Ontem às 19:53
02:50
opinião
Mafalda Anjos

"Nuno Melo disse que tinha três mil militares disponíveis para ir para o terreno. Onde é que eles estão?"

Hoje às 11:25