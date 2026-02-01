"Quando não temos energia temos um problema grave de segurança"

Paulo Dias é especialista internacional em Segurança Pública e investigador académico em Relações Internacionais. Tem vasta experiência na área de investigação criminal, colaborando de perto com as mais variadas autoridades portuguesas, incluindo a Polícia Judiciária.

Há 1h e 16min

O especialista em segurança Paulo Dias sublinha que a falta de eletricidade e comunicações fragiliza a proteção de casas e negócios nas zonas atingidas, apesar de não haver, para já, indicação de um aumento de furtos associado à catástrofe. O comentador alerta para o risco de burlas a idosos em áreas remotas e destaca o reforço do policiamento de proximidade pela PSP e pela GNR.