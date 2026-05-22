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"Quando entramos neste nível de disforia diplomática, é difícil ser otimista" sobre uma mudança face a Israel
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 55 min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, reage ao regresso dos ativistas portugueses que foram detidos por Israel, mostrando-se pouco otimista quanto a uma alteração da postura dos vários estados europeus em relação a Telavive.

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