"Quando entramos neste nível de disforia diplomática, é difícil ser otimista" sobre uma mudança face a Israel

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 55 min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, reage ao regresso dos ativistas portugueses que foram detidos por Israel, mostrando-se pouco otimista quanto a uma alteração da postura dos vários estados europeus em relação a Telavive.