Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 47 min

O major-general Agostinho Costa afirma que há três indicadores que apontam para que a guerra dos EUA e Israel contra o Irão acabe daqui a sete a dez dias, como prevê Telavive.

14:30
opinião
Carlos Magno

Lajes: "Os partidos parece que estão a ver os aviões passar e a dizer disparates"

Há 23 min
02:26

"A China está a tentar encontrar um equilíbrio entre a relação com o Irão e uma relação muito próxima com os países do Golfo"

Há 47 min
03:36
opinião
Diana Soller

"As condições para o regime [iraniano] negociar sem perder a face não existem"

Há 47 min
03:52
opinião
Agostinho Costa

"Quando Donald Trump fala em quatro ou cinco semanas de guerra, está a pensar na ida à China"

Há 47 min
03:49
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

"Marco Rubio cometeu o erro de dizer a verdade: Israel é que impulsionou e fez pressão nos EUA"

Há 1h e 54min
10:48

"Estou convencido de que, se o conflito se arrasta mais uma semana ou duas, vamos ter o preço do petróleo a atingir 90 ou 100 dólares"

Há 1h e 54min
