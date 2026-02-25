"Qualquer que seja a pedra que Trump mexa tem um xeque-mate a seguir - porque as opções são todas más"
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 2h e 38min
O major-general Agostinho Costa compara a posição de Donald Trump perante o Irão a um cenário de xadrez, afirmando que, seja qual for a sua posição, "pode ter riscos". O especialista militar da CNN Portugal sublinha que as pressões internas e externas tornam qualquer decisão arriscada para a administração norte-americana