Qual a dimensão do petróleo venezuelano com que Trump está a "hipnotizar" os americanos?

Ontem às 11:03

O economista João Rodrigues dos Santos antecipa quem irá sair mais beneficiado da exploração do petróleo venezuelano pelos EUA. “A resposta é mais simples do que parece: os EUA saem amplamente beneficiados nesta fase.”

O economista fala em alterações “muito pontuais” nos preços do gasóleo e da gasolina, mesmo que esse seja um argumento importante para conquistar a opinião pública norte-americana.