"Putin não está na posição que queria estar: queria ter mais legitimidade e poder, mas saiu ao contrário"
Comentador da CNN Portugal
Há 1h e 51min
O reforço das sanções à Rússia marcou a cimeira do G7. Em análise na CNN Portugal, Manuel Serrano considerou que Putin enfrenta dificuldades económicas e políticas e que não está na posição que esperava estar nesta fase da guerra. O comentador destacou ainda a evolução diplomática de Volodymyr Zelensky e a tentativa de voltar a centrar a atenção internacional na guerra na Ucrânia.