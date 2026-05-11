Putin impôs uma "impossibilidade" às conversas com a UE que mostra que a Rússia "não tem o mínimo interesse em negociar com a Europa"
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 2h e 26min
O major-general Agostinho Costa, especialista em assuntos de segurança da CNN Portugal, faz a leitura das declarações do presidente russo, Vladimir Putin, durante as comemorações do Dia da Vitória, relativamente a eventuais conversações com a União Europeia.