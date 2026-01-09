"Putin está a enviar uma mensagem clara de quem está a pressionar quando vê que está a ser acossado"
Jorge Botelho Moniz
Doutorado em Ciência Política, dedica grande parte do seu trabalho ao estudo das Relações Internacionais, tendo também várias responsabilidades académicas, seja na Universidade Lusófona, seja no IPRI
Ontem às 17:36

Jorge Botelho Moniz analisa o ataque russo noturno contra a capital ucraniana, Kiev, e Lviv, na última noite, que Moscovo justificou como “uma vingança” pela alegada tentativa de ataque ucraniano à residência oficial de Vladimir Putin.

