FC Porto
22'
1 - 0
Rio Ave

"Putin acredita que para ganhar força na mesa de negociações precisa de colocar a Ucrânia numa posição o mais delicada possível"
Jorge Botelho Moniz
Doutorado em Ciência Política, dedica grande parte do seu trabalho ao estudo das Relações Internacionais, tendo também várias responsabilidades académicas, seja na Universidade Lusófona, seja no IPRI
Há 50 min

O comentador da CNN Portugal, Jorge Botelho Moniz, analisa as intenções de Vladimir Putin, depois de o presidente russo ordenar um novo ataque maciço a Kiev, na madrugada deste domingo.

Comentadores

03:18
opinião
João Ferreira Dias

"A Rússia não pode perder, mas não é por uma questão de território, é por uma questão de narrativa"

Há 50 min
03:45
opinião
Jorge Botelho Moniz

"Putin acredita que para ganhar força na mesa de negociações precisa de colocar a Ucrânia numa posição o mais delicada possível"

Há 50 min
02:07
opinião
José Carmo

A Rússia e a Ucrânia "estão presas numa incapacidade de mover os seus objetivos"

Há 1h e 37min
03:04
opinião
Rolando Santos

"Estamos numa guerra de desgaste e resta saber qual é o primeiro lado a assumir que já não consegue suportar" o conflito

Há 1h e 38min
02:52
opinião
Jorge Saramago

Uma nova ronda de negociações trilaterais está a caminho, mas "o ano de 2026 não augura o fim da guerra na Ucrânia"

Há 2h e 30min
01:54
opinião
Tiago André Lopes

Vem aí uma nova ronda de negociações trilaterais e "não é mau sinal" não serem conhecidos detalhes

Há 2h e 30min
Mais Comentadores

Mais Vistos

00:18

Claque do Sp. Braga abandona o dérbi ainda no início do jogo

Ontem às 20:56
09:29
opinião
Jorge Mendes

Mais meios a caminho do incêndio em Óbidos. Prioridade agora é "circunscrever" as chamas ao armazém

Há 3h e 24min
18:54
opinião
Agostinho Costa

"Mais do que uma confrontação entre os EUA, Israel e o Irão, vai ser uma confrontação entre o Ocidente e a China"

20 fev, 16:18
04:58
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Ucrânia "já não está tão mal como esteve" e "vemos a Rússia com dificuldade de reposição de capacidades"

Ontem às 21:05
02:37

"Destruição como há muito não se via na capital ucraniana". Rússia lança ataques massivos contra Kiev

Hoje às 11:07
06:39
opinião
Francisco Rodrigues dos Santos

Francisco Rodrigues dos Santos não acha que Luís Neves "tenha sido uma escolha sensata"

Ontem às 22:12
02:40

Terrenos do futuro aeroporto de Lisboa totalmente alagados após as tempestades

19 fev, 20:45
15:24
opinião
Rogério Alves

"Neste momento, Prestianni tem dois problemas": Rogério Alves

18 fev, 23:58
02:30

Incêndio em Óbidos é "extremamente complicado" e ainda está longe da fase de rescaldo

Há 3h e 24min
02:09
opinião
Paulo Dias

Luís Neves "não é este Deus todo que se tem vindo a endeusar"

Ontem às 21:11
04:14

Vem aí muita chuva e "probabilidade de inundações". "O alerta já devia ter sido laranja"

1 fev, 10:26
00:56

Aí estão os aumentos: recibo de vencimento deste mês chega com bónus para a Função Pública

20 fev, 13:20