"Putin acredita que para ganhar força na mesa de negociações precisa de colocar a Ucrânia numa posição o mais delicada possível"
Doutorado em Ciência Política, dedica grande parte do seu trabalho ao estudo das Relações Internacionais, tendo também várias responsabilidades académicas, seja na Universidade Lusófona, seja no IPRI
Há 50 min
O comentador da CNN Portugal, Jorge Botelho Moniz, analisa as intenções de Vladimir Putin, depois de o presidente russo ordenar um novo ataque maciço a Kiev, na madrugada deste domingo.