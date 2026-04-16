PS, Livre e BE querem acabar com donativos secretos na política

Há 1h e 8min

PS, Livre e Bloco de Esquerda prometem apresentar projetos na Assembleia da República para mudar a lei do financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais. O anúncio surge na sequência de uma investigação do Exclusivo da TVI (do grupo da CNN Portugal). A reportagem revelou como passou a ser proibido consultar os nomes de quem doa dinheiro para a política. Vários partidos contestam a proibição e querem clarificar a lei.