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PS, Livre e BE querem acabar com donativos secretos na política
Nuno Guedes
Há 1h e 8min

PS, Livre e Bloco de Esquerda prometem apresentar projetos na Assembleia da República para mudar a lei do financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais. O anúncio surge na sequência de uma investigação do Exclusivo da TVI (do grupo da CNN Portugal). A reportagem revelou como passou a ser proibido consultar os nomes de quem doa dinheiro para a política. Vários partidos contestam a proibição e querem clarificar a lei.

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