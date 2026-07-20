Próxima semana pode ser "muito complicada" a nível de incêndios na Península Ibérica. Resposta já é preparada a nível europeu
Correspondente europeu
Há 1h e 40min
A próxima semana pode voltar a ser muito complicada em matéria de incêndios florestais. A União Europeia prepara-se para uma época de incêndios que começou mais cedo e se estenderá até mais tarde. O correspondente europeu António Assis Teixeira mostra como o centro de coordenação de resposta para emergências está a trabalhar nesse sentido.