Próxima semana pode ser "muito complicada" a nível de incêndios na Península Ibérica. Resposta já é preparada a nível europeu

Há 1h e 40min

A próxima semana pode voltar a ser muito complicada em matéria de incêndios florestais. A União Europeia prepara-se para uma época de incêndios que começou mais cedo e se estenderá até mais tarde. O correspondente europeu António Assis Teixeira mostra como o centro de coordenação de resposta para emergências está a trabalhar nesse sentido.