"Protestos contra o regime estão a espalhar-se como fogo pelo país e parecem estar a ganhar ainda mais força": CNN mostra a realidade no Irão

Há 3h e 44min

O Governo iraniano desligou a internet e as linhas telefónicas numa tentativa de limitar os contactos entre manifestantes e impedir a divulgação internacional do que se passa no interior do país. Apesar do bloqueio, continuam a circular imagens das manifestações que já duram há duas semanas e se estendem a várias regiões do Irão. A reportagem é da CNN internacional.