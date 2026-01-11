"Protestos contra o regime estão a espalhar-se como fogo pelo país e parecem estar a ganhar ainda mais força": CNN mostra a realidade no Irão
CNN
Há 3h e 44min

O Governo iraniano desligou a internet e as linhas telefónicas numa tentativa de limitar os contactos entre manifestantes e impedir a divulgação internacional do que se passa no interior do país. Apesar do bloqueio, continuam a circular imagens das manifestações que já duram há duas semanas e se estendem a várias regiões do Irão. A reportagem é da CNN internacional.

03:41

"Gosta de usar a força e é extremamente perigoso": quem é Mohammad Pakpour, o homem que poderá ajudar o Irão a responder aos possíveis ataques dos EUA

Há 2h e 14min

Há 2h e 14min
02:30

MÉDIO ORIENTE AO MINUTO | Irão: mais de 500 mortos, acima de 10 mil detidos. Trump avalia intervenção militar

Hoje às 16:56

Hoje às 16:56

Combatentes curdos anunciam retirada da cidade Alepo na Síria: "Chegámos a um acordo que levou a um cessar-fogo"

Hoje às 11:43

Hoje às 11:43
03:41

Oposição iraniana estima que tenham ocorrido 2.000 mortes só nas últimas 48 horas de protestos

Hoje às 09:49

Hoje às 09:49

"O nosso objetivo já não é apenas sair às ruas": filho do xá deposto do Irão encoraja manifestantes a "prepararem-se para conquistar" centros das cidades

Ontem às 10:30

Ontem às 10:30
