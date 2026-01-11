"Protestos contra o regime estão a espalhar-se como fogo pelo país e parecem estar a ganhar ainda mais força": CNN mostra a realidade no Irão
Há 3h e 44min
O Governo iraniano desligou a internet e as linhas telefónicas numa tentativa de limitar os contactos entre manifestantes e impedir a divulgação internacional do que se passa no interior do país. Apesar do bloqueio, continuam a circular imagens das manifestações que já duram há duas semanas e se estendem a várias regiões do Irão. A reportagem é da CNN internacional.