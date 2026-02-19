Proteção Civil pede "maior cuidado" em zonas afetadas pela tempestade após dois sismos de 4,1

Jornalista na TVI e TVI24 desde 2009, atualmente integra a equipa do programa Portugal Português. Licenciou-se em Ciências da Comunicação na Universidade Autónoma de Lisboa, em 2007. Em 2008 iniciou o estágio e o percurso na televisão, na editoria de sociedade da TVI. Tem formação pelo CENJOR – Centro Protocolar de Formação para Jornalistas- nas áreas de televisão e de apresentação.

Há 2h e 12min

Dois abalos de magnitude 4,1, com epicentro a cerca de 4 km a noroeste de Alenquer, foram sentidos às 12:14 e às 12:16 em várias localidades da região de Lisboa e do Oeste. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil garante que não há vítimas ou danos, mas apela à calma e à atenção a eventuais réplicas.