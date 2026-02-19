Proteção Civil pede "maior cuidado" em zonas afetadas pela tempestade após dois sismos de 4,1
Vânia Ramos
Jornalista na TVI e TVI24 desde 2009, atualmente integra a equipa do programa Portugal Português. Licenciou-se em Ciências da Comunicação na Universidade Autónoma de Lisboa, em 2007. Em 2008 iniciou o estágio e o percurso na televisão, na editoria de sociedade da TVI. Tem formação pelo CENJOR – Centro Protocolar de Formação para Jornalistas- nas áreas de televisão e de apresentação.
Há 2h e 12min

Dois abalos de magnitude 4,1, com epicentro a cerca de 4 km a noroeste de Alenquer, foram sentidos às 12:14 e às 12:16 em várias localidades da região de Lisboa e do Oeste. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil garante que não há vítimas ou danos, mas apela à calma e à atenção a eventuais réplicas.

País

02:01

Eletricidade voltou há 15 dias a esta localidade na Marinha Grande, mas Cristina é a única moradora sem luz

Há 29 min
01:23

"És uma chulazeca ordinária que não tem respeito por si própria, nem pelos filhos". Vereador do Chega condenado a pagar por insultos à ex-mulher

Há 30 min
02:48

Transporte até ao hospital negado a bombeira grávida de 37 semanas que se sentiu mal. CODU aconselhou a ir em carro próprio

Há 31 min

Comissão Europeia aprova Wegovy de 7,5 mg. Dosagem três vezes superior ao anterior máximo promete perdas de peso de 21%

Há 39 min
01:55

Intensidade do sismo sentido em Lisboa "pode ser suficiente para as infraestruturas fragilizadas ruírem"

Há 1h e 43min

Carteirista detido em flagrante pela polícia no aeroporto do Porto

Há 2h e 6min
Mais País

Mais Vistos

02:41

Remoção de duas paredes mestras na origem de desabamento de prédio em Lisboa

Ontem às 11:37
04:56

Imagens de drone mostram local onde foi encontrado carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho

Ontem às 11:13
03:03

Carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho filmado em direção a arrozal que estava alagado

17 fev, 22:58
03:09

Carro e corpos do casal de idosos desaparecido retirados da água

Ontem às 15:37
02:40

Afetado pelo mau tempo, antigo empresário da Marinha Grande dorme na carrinha onde vende melão

Ontem às 14:49
15:24
opinião
Rogério Alves

"Neste momento, Prestianni tem dois problemas": Rogério Alves

Ontem às 23:58
03:01

Proteção Civil pede "maior cuidado" em zonas afetadas pela tempestade após dois sismos de 4,1

Há 2h e 12min
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
05:34

Este "avô que assa frangos deliciosos" em Lisboa é um fenómeno em app chinesa com 300 milhões de utilizadores — e agora vêm ter à porta dele

17 fev, 21:00
08:36
opinião
José Correia Guedes

"Há três hipóteses": o caso do avião da TAP que "violou altitude de segurança"

16 fev, 21:15
02:38

"Preocupa-me que o território português esteja a ser utilizado para manobras que vão no sentido de concretizar a estratégia de Trump"

Ontem às 20:08
12:39
opinião
Agostinho Costa

"Os russos produzem sete milhões de granadas de artilharia por ano. Todo o Ocidente alargado produz um milhão e 700 mil": Agostinho Costa

17 fev, 23:06