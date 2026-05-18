"Proposta iraniana de entregar urânio enriquecido à Rússia pode ser uma saída para os EUA"
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
O major-general Agostinho Costa, especialista militar da CNN Portugal, analisa os últimos desenvolvimentos do conflito no Médio Oriente e afirma que é "muito provável" que vários países do Golfo estejam a "pressionar Donald Trump para não avançar com uma aventura de atacar o Irão na mesma tónica da guerra dos 39 dias".