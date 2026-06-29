Processo negocial entre EUA e Irão "tornou-se numa telenovela" e "muita coisa ainda pode acontecer"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 53min
Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, considera que "o alto grau de acrimónia verbal entre as capitais não ajuda em nada".