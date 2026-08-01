Problema durante voo obriga avião da TAP a voltar para trás

Há 35 min

Uma emergência a bordo de um avião da TAP com destino a Curitiba, no Brasil, obrigou a aeronave a voltar para o aeroporto de Lisboa. O comandante acionou o alerta laranja, por alegados problemas no sistema de despressurização. O avião estava nos 30 mil pés, sofreu uma descida acentuada até aos 10 mil pés, a altitude de segurança, onde foi decretada a emergência. O avião esteve a libertar combustível durante uma hora e meia. O avião aterrou em segurança.

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