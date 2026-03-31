Presidente do Irão está "a transportar o ónus de uma nova negociação para os norte-americanos e para os israelitas"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 44min
Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, faz o ponto de situação das negociações entre EUA e Irão para o fim do conflito