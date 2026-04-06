Presidente da República apela aos portugueses para passarem um fim de semana - ou uma semana inteira - no interior do país

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António José Seguro inicia esta segunda-feira a sua primeira presidência aberta - escolheu a região Centro, cumprindo a promessa de visitar os territórios mais afetados pelo temporal. A Sertã é a primeira paragem. “Venho ver o que correu bem e o que correu mal, os apoios que estão a chegar e os apoios que estão a tardar. E sobretudo deixar uma palavra de esperança, de que esta tragédia não é mais forte do que a nossa convicção, a nossa energia e a nossa crença neste país e nestes territórios”, afirma.

“Quero que esta semana dê voz às pessoas que deixaram de ter voz. Essa é também uma das funções do Presidente”, completou. “O Presidente da República tem uma responsabilidade de cooperar com todos os órgãos de soberania para encontramos soluções, porque esta não é uma situação em que só uns têm responsabilidades. É uma responsabilidade do Estado, no seu conjunto.”

E fez um apelo aos portugueses.