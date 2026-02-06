Presidenciais: "Qual é a grande incógnita? É a abstenção. Qual é o grande desafio? Evitar a desmobilização"
Rui Calafate
Há 21 min

Rui Calafate antecipa que a abstenção será decisiva no desfecho das presidenciais e alerta para o risco de “desmobilização” do eleitorado.

No seu habitual espaço de análise, o comentador da CNN Portugal compara as estratégias de António José Seguro e André Ventura após a campanha ter sido travada pela tragédia, apontando o foco do Chega nos 31% e a aposta de Seguro numa postura institucional.

Comentadores

08:33
opinião
Rui Calafate

Presidenciais: "Qual é a grande incógnita? É a abstenção. Qual é o grande desafio? Evitar a desmobilização"

Há 21 min
03:53

"Para tornarmos o nosso território mais resistente a fenómenos extremos existe um preço a pagar"

Há 29 min
03:49
opinião
Adalberto Campos Fernandes

"Se a política tem sempre de ter sentido de Estado, é nesta altura que o sentido de Estado mais se exige"

Há 2h e 53min
03:04
opinião
Bernardino Soares

"A dimensão do que está em causa não cabe em 250 milhões de euros"

Há 2h e 53min
03:17
opinião
Rui Moreira

"Não é possível prevenir as consequências de um acidente meteorológico desta natureza"

Há 2h e 53min
02:08
opinião
Rui Calafate

"Compreendemos o estado dos portugueses face ao que se está a passar, mas há um dever cívico que deve ser cumprido"

Há 2h e 53min
Mais Comentadores

Mais Vistos

04:07

Depressão Marta entra em Portugal pela costa Oeste a partir das 04:00 deste sábado. Veja as previsões para as próximas horas

Hoje às 10:04
01:07

Marcelo revela WhatsApp que recebeu de Ventura e que Seguro "não conhece o número de telefone" do Presidente

Hoje às 15:32
04:05

A ponte D. Luís diz tudo: chove muito no Porto

Ontem às 00:36
01:39

É o dia mais difícil no Porto e autoridades vigiam a subida da água na Ribeira

Ontem às 17:34
02:14

O momento em que Fernando Madureira saiu em liberdade

Hoje às 18:18
01:11

As imagens do poderoso míssil que o Irão diz ter sido movido

Ontem às 22:31
00:48

Governo abre porta à entrada de imigrantes para ajudar na reconstrução das zonas afetadas pelo mau tempo

Ontem às 19:56
00:23

Como um castelo de cartas: o desabamento de uma casa perante a subida da maré nos EUA

3 fev, 22:32
01:46

Tracking poll: este é o resultado do último dia da sondagem diária

Há 2h e 39min
02:44

"Parece tudo rio Tejo, mas não é": as imagens "impressionantes" da cheia em Santarém

Hoje às 12:14
00:32

As imagens que mostram o resgate de uma família após ato heroico do filho de 13 anos

4 fev, 00:08
03:32

Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode

3 fev, 12:51