Presidenciais: "Qual é a grande incógnita? É a abstenção. Qual é o grande desafio? Evitar a desmobilização"
Há 21 min
Rui Calafate antecipa que a abstenção será decisiva no desfecho das presidenciais e alerta para o risco de “desmobilização” do eleitorado.
No seu habitual espaço de análise, o comentador da CNN Portugal compara as estratégias de António José Seguro e André Ventura após a campanha ter sido travada pela tragédia, apontando o foco do Chega nos 31% e a aposta de Seguro numa postura institucional.