Presidenciais 26 - O novo Presidente - 8 de fevereiro de 2026
Ontem às 21:56
Com Ana Sofia Cardoso.
Videos
03:07
"Muito sincero, muito honesto, muito simples": empregada de Seguro não tem dúvidas de que será "muito bom Presidente"
Há 12 min
03:29
"A nossa base eleitoral está a aumentar, tem aumentado em todas as eleições"
Há 13 min
01:52
"É justo dizer que esta é uma vitória pessoal de António José Seguro"
Há 13 min
06:52
opinião
Jorge Mendes
"Se não estivéssemos na situação em que estamos, este rio atmosférico não seria nada de alarmante"
Há 56 min
10:15
Suspeitas de maus-tratos levam pais a protestar à porta de creche em Lisboa. PSP chamada ao local
Há 56 min
07:23
opinião
Gonçalo Ribeiro Telles
"Seguro quer devolver uma certa institucionalidade ao cargo" de Presidente da República
Há 57 min
Mais Videos
Mais Vistos
04:37
"Tenham cuidado. As pessoas estão a ser levadas para a linha da frente"
Ontem às 14:55
25:52
"A inteligência artificial pode ser um fenómeno transitório, mas está a criar ansiedade, sobretudos nos trabalhadores blue collar"
7 fev, 22:31
03:43
Solo abate em Fernão Ferro e provoca danos em duas viaturas
7 fev, 15:12
07:01
opinião
Diana Soller
"A Rússia aceitou algumas coisas que seriam impensáveis há dois ou três meses"
Ontem às 14:39
05:18
"Para domingo é esperada uma melhoria temporária" do estado do tempo - mas há "más notícias" para a próxima semana
7 fev, 11:19
03:06
opinião
Pedro Adão e Silva
"Uma derrota de André Ventura será transformada numa dúvida sobre a forma como as eleições decorreram"
5 fev, 23:35
02:51
opinião
Miguel Sousa Tavares
"Montenegro não tem nada para dizer. O homem não se enxerga": Miguel Sousa Tavares
Ontem às 21:23
00:40
Seguro cumpriu o serviço militar obrigatório? Candidato responde
6 fev, 22:18
11:44
O discurso de André Ventura na íntegra após ser derrotado nas presidenciais
Ontem às 23:06
01:18
opinião
Miguel Sousa Tavares
"Vivo um momento de grande alívio. Os portugueses derrotaram a demagogia e o aproveitamento de catástrofes": Miguel Sousa Tavares
Ontem às 20:33
03:47
"Não foi possível tirar as pessoas preventivamente. Foi inesperado": 26 moradores retirados das habitações após derrocada na Costa de Caparica
7 fev, 14:51
02:24
"Lasers" são a arma mais eficaz e económica para combater os "drones"
Ontem às 14:58