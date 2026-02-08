Presidenciais 26 - O dia seguinte - 8 de fevereiro de 2026

Ontem às 23:55

Com João Póvoa Marinheiro.

03:07

"Muito sincero, muito honesto, muito simples": empregada de Seguro não tem dúvidas de que será "muito bom Presidente"

Há 1h e 6min
03:29

"A nossa base eleitoral está a aumentar, tem aumentado em todas as eleições"

Há 1h e 7min
01:52

"É justo dizer que esta é uma vitória pessoal de António José Seguro"

Há 1h e 7min
06:52
opinião
Jorge Mendes

"Se não estivéssemos na situação em que estamos, este rio atmosférico não seria nada de alarmante"

Há 1h e 50min
10:15

Suspeitas de maus-tratos levam pais a protestar à porta de creche em Lisboa. PSP chamada ao local

Há 1h e 50min
07:23
opinião
Gonçalo Ribeiro Telles

"Seguro quer devolver uma certa institucionalidade ao cargo" de Presidente da República

Há 1h e 51min
04:37

"Tenham cuidado. As pessoas estão a ser levadas para a linha da frente"

Ontem às 14:55
25:52

"A inteligência artificial pode ser um fenómeno transitório, mas está a criar ansiedade, sobretudos nos trabalhadores blue collar"

7 fev, 22:31
07:01
opinião
Diana Soller

"A Rússia aceitou algumas coisas que seriam impensáveis há dois ou três meses"

Ontem às 14:39
03:43

Solo abate em Fernão Ferro e provoca danos em duas viaturas

7 fev, 15:12
03:06
opinião
Pedro Adão e Silva

"Uma derrota de André Ventura será transformada numa dúvida sobre a forma como as eleições decorreram"

5 fev, 23:35
02:51
opinião
Miguel Sousa Tavares

"Montenegro não tem nada para dizer. O homem não se enxerga": Miguel Sousa Tavares

Ontem às 21:23
05:18

"Para domingo é esperada uma melhoria temporária" do estado do tempo - mas há "más notícias" para a próxima semana

7 fev, 11:19
11:44

O discurso de André Ventura na íntegra após ser derrotado nas presidenciais

Ontem às 23:06
00:40

Seguro cumpriu o serviço militar obrigatório? Candidato responde

6 fev, 22:18
01:18
opinião
Miguel Sousa Tavares

"Vivo um momento de grande alívio. Os portugueses derrotaram a demagogia e o aproveitamento de catástrofes": Miguel Sousa Tavares

Ontem às 20:33
02:24

"Lasers" são a arma mais eficaz e económica para combater os "drones"

Ontem às 14:58
03:47

"Não foi possível tirar as pessoas preventivamente. Foi inesperado": 26 moradores retirados das habitações após derrocada na Costa de Caparica

7 fev, 14:51