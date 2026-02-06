Prejuízos do mau tempo "não param de crescer". Plataforma do Governo já estima 500 milhões na agricultura

Há 44 min

O presidente do Colégio de Engenharia Agronómica da Ordem dos Engenheiros descreve impactos “brutais” da tempestade na agricultura e na floresta, com uma primeira estimativa de 500 milhões de euros em prejuízos agrícolas e cerca de 300 milhões na floresta.

Raul Jorge sublinha que a recuperação da capacidade produtiva exigirá investimentos muito superiores e afasta riscos imediatos no abastecimento alimentar, apesar do impacto nos produtores.