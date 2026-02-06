Prejuízos do mau tempo "não param de crescer". Plataforma do Governo já estima 500 milhões na agricultura

Há 44 min

O presidente do Colégio de Engenharia Agronómica da Ordem dos Engenheiros descreve impactos “brutais” da tempestade na agricultura e na floresta, com uma primeira estimativa de 500 milhões de euros em prejuízos agrícolas e cerca de 300 milhões na floresta.

Raul Jorge sublinha que a recuperação da capacidade produtiva exigirá investimentos muito superiores e afasta riscos imediatos no abastecimento alimentar, apesar do impacto nos produtores.

País

Foi afetado pelas tempestades? Governo abre site para candidaturas a apoios e isto é o que tem de fazer

Há 21 min
09:10

Prejuízos do mau tempo "não param de crescer". Plataforma do Governo já estima 500 milhões na agricultura

Há 44 min

Apoios: empresas e trabalhadores independentes devem pedir isenção de contribuições em 30 dias

Há 45 min
08:49

"Pode haver a ideia de que há uma acalmia, mas isso não é verdade": mais de 300 pessoas foram resgatadas

Há 57 min
02:02

Moradores queixam-se de alertas "muitos tardios" para cheias, as quais vieram com uma "velocidade vertiginosa"

Há 1h e 2min
01:42

Depressão Marta traz muita chuva e rajadas de vento que podem chegar aos 100 km/h

Há 1h e 4min
Mais País

Mais Vistos

04:07

Depressão Marta entra em Portugal pela costa Oeste a partir das 04:00 deste sábado. Veja as previsões para as próximas horas

Hoje às 10:04
01:39

É o dia mais difícil no Porto e autoridades vigiam a subida da água na Ribeira

Ontem às 17:34
04:05

A ponte D. Luís diz tudo: chove muito no Porto

Ontem às 00:36
00:23

Como um castelo de cartas: o desabamento de uma casa perante a subida da maré nos EUA

3 fev, 22:32
01:17

Não é só Portugal: esta cascata inesperada mostra o verdadeiro efeito do mau tempo em Espanha

Ontem às 17:26
00:32

As imagens que mostram o resgate de uma família após ato heroico do filho de 13 anos

4 fev, 00:08
01:07

Marcelo revela WhatsApp que recebeu de Ventura e que Seguro "não conhece o número de telefone" do Presidente

Há 1h e 15min
00:48

Governo abre porta à entrada de imigrantes para ajudar na reconstrução das zonas afetadas pelo mau tempo

Ontem às 19:56
03:32

Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode

3 fev, 12:51
01:11

As imagens do poderoso míssil que o Irão diz ter sido movido

Ontem às 22:31
05:01

Há baias para impedir a população de chegar ao rio no centro de Lisboa

Ontem às 00:20
02:14

Tracking poll, 2.ª volta, dia 10: Seguro volta a subir no dia em que Ventura tem a maior queda

Ontem às 21:15