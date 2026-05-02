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Preços dos combustíveis estão a subir de uma forma "absolutamente descontrolada" e os portugueses "dificilmente aguentam este sufoco"
João Rodrigues dos Santos
Economista; Professor Associado e Coordenador na Universidade Europeia; Investigador Integrado no CETRAD
Há 1h e 31min

O economista João Rodrigues dos Santos considera que a subida de preços nos combustíveis e o bloqueio prolongado no Estreito de Ormuz estão a colocar o mundo perante um problema "sem precedentes" e a situação para as famílias portuguesas já é "absolutamente dramática".

Economia

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