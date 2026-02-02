Praticamente todo o país sob avisos de alerta devido a previsões de cheias: estas são as localidades mais críticas
Comandante Paulo Santos
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.
Há 35 min

O comandante Paulo Santos faz o ponto de situação do temporal em Portugal numa altura em que quase todo o país está sob avisos de alerta devido a previsões de cheias

Meteorologia

Leiria lança plataforma Estragos.pt para reporte de danos

Há 22 min
10:03

Praticamente todo o país sob avisos de alerta devido a previsões de cheias: estas são as localidades mais críticas

Há 35 min
04:21

"Assim que houver condições vão regressar aos seus domicílios": oito dos quase 50 realojados em Pombal pernoitam numa escola devido ao risco de cheia

Há 36 min
02:33

Visita de Nuno Melo a Leiria revolta moradores: população acusa Exército de só "posar para a fotografia"

Há 2h e 9min

Grua cai em cima de um prédio na Figueira da Foz

Há 2h e 55min
02:34

Cheias deixam aldeia de Reguengo do Alviela completamente isolada

Há 3h e 12min
Mais Meteorologia

Mais Vistos

08:24

Coimbra começa a preparar possível evacuação: barragem da Aguieira está "completamente cheia"

31 jan, 11:25
04:50

Mora no Norte e Centro? Atenção das 00:00 às 3:00. Mora no Sul? Então é das 03:00 às 06:00

Ontem às 21:48
05:17

Foi neste estado que ficaram cinco prédios depois da queda de uma grua com cerca de 45 metros na Figueira da Foz

Hoje às 08:57
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
02:53

Porto em alerta com previsão de chuva intensa e risco de cheias no Douro

Ontem às 18:50
01:38

Seguro em tendência de descida e aumento do voto branco e nulo: Tracking poll, dia 6

Ontem às 21:27
47:42

A entrevista a André Ventura na íntegra

30 jan, 22:50
01:56

Rio Tejo galga margens em Constância e submerge cerca de cinco metros da zona ribeirinha

Hoje às 03:26
25:28
opinião
Paulo Portas

Portas: “Haja ventos e tempestades não deixem de ir votar. A abstenção grande só favorece os extremos”

Ontem às 22:35
03:05

"As pessoas terão de ter cuidado": estas são as orientações que deve seguir nas próximas horas

Ontem às 13:03
09:36

"Não tenho dinheiro para estar a recuperar isto, senhor!". Relatos de desespero e resiliência após a tempestade

31 jan, 22:19
02:00

"O grande temporal chegou" a Alcácer do Sal, com rajadas perto dos 100 km/h

Hoje às 03:34