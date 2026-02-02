Praticamente todo o país sob avisos de alerta devido a previsões de cheias: estas são as localidades mais críticas
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.
Há 35 min
O comandante Paulo Santos faz o ponto de situação do temporal em Portugal numa altura em que quase todo o país está sob avisos de alerta devido a previsões de cheias